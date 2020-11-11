Кол-центр "Стань мамой в Подмосковье" принял около 19 тыс. звонков в октябре

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Операторы единого кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли почти 19 тыс. звонков от жителей региона в октябре, что в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года, тогда обратились более 3,5 тыс. будущих мам, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"В октябре текущего года операторы единого кол-центра "Стань мамой в Подмосковье" приняли 18 754 звонка, что в пять раз больше, чем в октябре прошлого года, тогда обратились 3 567 будущих мам. В октябре 2019 года один оператор горячей линии обрабатывал более 60 звонков в день, в 2020 году на одного сотрудника горячей линии приходится на 200 звонков больше. Жители области смогут узнать о получении подарочного набора "Я родился в Подмосковье", как записаться на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам, о предлагаемых услугах для беременных и молодых родителей, о том, как подобрать наиболее удобный роддом", - говорится в сообщении.

Специалисты перинатальных центров и роддомов, которые находятся на постоянной связи с экспертами горячей линии, помогают решить все возникающие вопросы дистанционно. Помощь будущим родителям оказывается бесплатно, в том числе и жителям других регионов.

"С момента введения режима повышенной готовности в связи с новой коронавирусной инфекцией количество поступающих звонков увеличилось в разы. Так, если за январь-февраль 2020 года операторы кол-центра приняли порядка 14,3 тыс. звонков, то уже в марте-апреле - более 24 тыс. Сейчас ежемесячно по телефону кол-центра звонят порядка 19 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова замминистра здравоохранения Московской области Светланы Лазараевой.

По всем интересующим вопросам жители региона могут звонить на горячую линию: 8 (800) 550-30-03.