Более 73 млрд рублей направят на реализацию нацпроектов в Подмосковье в 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 73 млрд руб. бюджетных средств планируют направить на реализацию национальных проектов в Подмосковье в 2021 году. Об этом сообщила в среду во время публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и.о. министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова.

"В 2021 году на реализацию национальных проектов за счет бюджета Московской области предусматриваются на уровне 2020 года и составит в 2021 году 73,6 млрд рублей. Наибольший объем средств направлены на мероприятия нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" - 29,3 млрд рублей, "Образование" - 19 млрд рублей и "Демография" - 11,1 млрд рублей", - сказала Кадырова.

Она отметила, что бюджет Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирован в рамках 19 государственных программ и одной адресной программы, а также по непрограммным направлениям.

"Общий объем программных расходов за счет собственных средств бюджета Московской области составит в 2021 году 534,7 млрд рублей со снижением к уровню 2020 года на 92,7 млрд рублей", - добавила Кадырова.