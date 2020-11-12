{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Антитела к коронавирусу выявлены почти у 20% из 918 тыс. исследованных в Подмосковье

ИФА-диагностика проводится бесплатно и доступна всем жителям региона по полису ОМС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Порядка 920 тыс. ИФА-исследований, позволяющих выявить наличие антител к новой коронавирусной инфекции, провели в Московской области. Почти у 20% обследованных были обнаружены антитела, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"В Московской области провели 918 тыс. ИФА-исследований. Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проведения ИФА-исследования нужно записаться на процедуру на портале госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30.

"ИФА-диагностика позволяет узнать, есть ли в крови человека антитела к коронавирусу, то есть, болел ли он ранее, в том числе в бессимптомной форме. Исследование проводится бесплатно и доступно всем жителям региона по полису ОМС. На данный момент по результатам ИФА-диагностики в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Нижегородская область стала самым упоминаемым регионом в контексте нацпроектов в октябре
В том числе регион упоминался в СМИ в связи с завершением ремонтных работ в рамках "дорожного" нацпроекта и работ по благоустройству общественных пространств по нацпроекту "Жилье и городская среда"
Читать полностью