Сумма отсрочки арендных платежей в Подмосковье превысила 320 млн рублей

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Арендаторы Московской области обратились за отсрочкой по оплате аренды за землю и имущество по более чем 700 договорам, общая сумма отсрочки превысила 320 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Натальи Адигамовой.

"За отсрочкой по оплате аренды за землю и имущество обратились арендаторы по более 700 договорам аренды в 53 городских округах Подмосковья. Сумма отсрочки достигла 320,4 млн рублей, из которых 104,1 млн рублей отсрочили арендаторы муниципального имущества и земли, 200,5 млн рублей - арендаторы государственной неразграниченной земли, а 15,8 млн рублей - арендаторы областной недвижимости", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Натальи Адигамовой.

Она отметила, что в настоящее время количество обращений значительно уменьшилось по сравнению с началом пандемии.

"Возможно арендаторы думают, что срок приема заявок на предоставление меры уже завершился. Это не так, отсрочка может быть оформлена и сейчас. При подаче заявления в адрес арендодателя сегодня пострадавшему бизнесу предоставят меру на установленный период с 1 марта по 1 октября", - добавила министр.

По данным пресс-службы, наибольшее количество договоров на отсрочку арендных платежей оформили в Орехово-Зуевском городском округе, Люберцах, Ступине, Одинцове. По суммам отсроченных платежей лидируют Люберцы, Щелково, Орехово-Зуево, Одинцово, Химки.

"Напомним, что арендаторы могут оформить 100% отсрочку по оплате аренды за имущество на период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Погасить ее можно равными частями в 2021-2022 годах. Подать заявление на предоставление данной меры поддержки можно через портал РПГУ", - добавили в пресс-службе.