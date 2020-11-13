В Подмосковье почти 33 тыс. человек трудоустроились через областную службу занятости

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Почти 33 тыс. человек в Подмосковье получили работу через областную службу занятости с начала 2020 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Московской области.

"В 2020 году в областную службу занятости населения было подано 359,6 тыс. заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере занятости. Из них за содействием в поиске подходящей работы обратились 253,3 тыс. человек, за профессиональной ориентацией - более 53 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

Заявленная работодателями потребность с начала года составила 86,8 тыс. вакансий, причем 74,3% - по рабочим профессиям.

"Всего с начала года через областную службу занятости трудоустроилось 32,9 тыс. жителей Московской области", - говорится сообщении.

По словам Фаевской, на сегодняшний день в областном банке вакансий размещено 50,9 тыс. вакансий, из них 68,5% - по рабочим профессиям, а 99% - с оплатой труда выше величины прожиточного минимума в Московской области.

Уровень регистрируемой безработицы по Московской области на конец октября 2020 года составил 34,9% к численности экономически активного населения.