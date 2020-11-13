Заводы в Подмосковье увеличили выпуск антибиотиков для лечения коронавируса

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Фармпредприятия Подмосковья увеличили объемы выпуска препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Предприятия Подмосковья увеличивают выпуск антибиотиков, рекомендованных для лечения COVID-19. <...> В условиях роста числа заболевших коронавирусной инфекцией растет потребность в препаратах для лечения этого заболевания. На сегодняшний день в списке рекомендованных Минздравом РФ лекарственных средств для лечения COVID-19 находится 59 препаратов. Из них на данный момент наиболее востребованы "Азитромицин", "Левофлоксацин", "Линезолид", "Меропенем" и "Моксифлоксацин". С начала года в России было произведено почти 40,5 млн упаковок этих препаратов, более 10,5 млн упаковок производит компания "Биннофарм Групп", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор "Биннофарм Групп" Рустем Муратов, чьи слова приводит пресс-служба, за первые 9 месяцев 2020 года на предприятиях, входящих в состав холдинга, в среднем вдвое увеличился объем производства основных пяти лекарств, применяемых при лечении коронавируса.

"Наши производственные площадки загружены максимально. За 9 месяцев 2020 года объем выпуска антибиотика "Азитромицин" в Оболенске вырос в семь раз год к году, а объемы выпуска "Левофлоксацина" удвоены", - уточнил Муратов.

Как уточнили в пресс-службе министерства, в состав фармацетического холдинга "Биннофарм Групп" входит ряд производственных активов, расположенных в Московской области. Всего фармацевтическая группа выпускает 24 препарата, рекомендованных Минздравом РФ для лечения коронавируса.

"Подмосковные компании одни из первых в России представили лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня на этих предприятиях рабочие совершают трудовой подвиг - сотрудники выходят работать в несколько смен, производственный процесс идет буквально круглосуточно. Это позволяет обеспечить больницы самым необходимыми препаратами", - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, чьи слова приводит пресс-служба.