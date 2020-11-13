Школам Москвы рекомендовали больше общаться с родителями учеников в период пандемии

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Общественная палата Москвы в пятницу провела круглый стол, посвященный дистанционному обучению в период коронавируса, по итогам мероприятия его участники рекомендовали школам плотнее взаимодействовать с родительской общественностью. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"По итогам круглого стола принята резолюция, в которой административным командам школ рекомендовано плотнее взаимодействовать с родительской общественностью Москвы, вести с родителями открытый диалог на актуальные темы и оперативно отвечать на их вопросы", - говорится в сообщении.

В круглом столе приняли участие родители и учителя столичных школьников, представители сферы образования, медицинские специалисты, члены Общественной палаты Москвы. В частности, руководитель столичного Роспотребнадзора Елена Андреева, заместители руководителя Департамента образования и науки Наталия Киселева и Антон Молев, главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко, главный педиатр Москвы Исмаил Османов.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 497 516 случаев заражения, из них 5 974 - за последние сутки. Выздоровели 358 924 человека, умерли 7 643 пациента.