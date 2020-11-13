СК проверяет информацию о жестоком обращении с двумя детьми в московской семье

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московские следователи проверяют информацию о возможном жестоком обращении с двумя детьми в семье, проживающей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело для установления обстоятельств совершения противоправных действий в отношении малолетних", - сказала она. Иванова уточнила, что следователи устанавливают обстоятельства применения физической силы к детям.

По ее словам, 13 ноября из окружного управления социальной защиты населения поступило сообщение о семейном неблагополучии и угрозе жизни двум детям, проживающим в районе Хамовники. "В ближайшее время их мать будет доставлена в следственное подразделение для проведения необходимых следственных действий, а также [будет] решен вопрос о месте пребывания детей", - сообщила Иванова.