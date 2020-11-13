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Шестерых лауреатов премии правительства Москвы в области медицины выбрали из 12 проектов

Всего свои разработки на конкурс представили 95 коллективов медучреждений

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты выбрали шестерых лауреатов премии правительства Москвы в области медицины из 12 представленных проектов. Церемония вручения премии прошла в пятницу в Москве.

"В этом году, по понятным причинам мы подводим итоги в цифровом удаленном формате. Но эпидемия коронавируса, которая внесла коррективы во многие сферы нашей жизни, не остановила научного прогресса, научных разработок, инновационных подходов к нашей работе, активной работы по внедрению научных достижений в практику московской медицины. Наоборот, достаточно сказать, что 95 коллективов внесли свои разработки на конкурс, и это почти в три раза больше, чем предыдущий максимум. А в обсуждение и в оценку этих работ включились более 140 тыс. членов нашего сообщества, которые заинтересовались этим конкурсом", - сказал глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун.

По его словам, в этом году участниками конкурса стали не только коллективы городских медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения, но и клиники федерального, ведомственного подчинения, частные клиники, и спектр тех работ, которые были вынесены на обсуждение профессионального экспертного сообщества, очень широкий: он отражает практически все сферы деятельности московского здравоохранения.

Одним из победителей стал проект коллектива под руководством руководителя отделения неотложной нейрохирургии ГБУЗ "Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского ДЗМ" главного внештатного специалиста - нейрохирурга Москвы Андрея Гринема "Внедрение новых технологий диагностики, минимально инвазивной хирургии и ранней реабилитации у пациентов с травмой и дегенеративными заболеваниями позвоночника". Еще одним лауреатом стал проект "Школа профессионального роста" консультативно-диагностической поликлиники №121 под руководством главного врача Андрея Тяжельникова.

Лауреатами премии стали также проекты "Лечебно-диагностическая интестиноскопия - новые решения сложных клинических проблем", руководитель - врач-хирург больницы №31 Сергей Шаповальянц; "Мобилизация научно-практического потенциала лучевой диагностики при эпидемии COVID-19 в масштабе мегаполиса", руководитель проекта - главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике, директор научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергей Морозов; "Разработка и реализация организационной модели по эффективному выявлению и диагностике меланомы и других злокачественных новообразований кожи у жителей Москвы", руководитель проекта - директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев; "Совершенствование и внедрение навыков оказания первой помощи населению мегаполиса", руководитель проекта - заместитель директора ГБУЗ "НПЦ ЭМП ДЗМ" по медицинской части, главный внештатный специалист ДЗМ по первой помощи Сергей Гуменюк. Все разработки в представленных проектах уже внедрены в практику и активно используются врачами.

О премии

Премия города Москвы в области медицины утверждена указом мэра столицы в августе 2002 года. Ежегодно московское правительство поощряет наиболее активные коллективы за актуальные инновационные разработки, направленные на улучшение здоровья людей и развитие московской медицины. 5 августа 2019 года указом мэра Москвы размер премий был увеличен с 1 млн рублей до 3 млн рублей.

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