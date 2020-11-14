{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве в субботу ожидаются облачная погода, местами гололедица и до 3 градусов тепла

Сила ветра составит до 7 м/с

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит один-три градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до нуля градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус двух - плюс трех градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки в минус два градуса.

Теги
Россия
Фестиваль "Посвящение Олегу Кагану" откроется в Московской консерватории
В Малом зале прозвучат камерные и вокальные сочинения Брамса, Мусоргского и Аренского
Читать полностью