В Москве в субботу ожидаются облачная погода, местами гололедица и до 3 градусов тепла

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, местами гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит один-три градуса тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до нуля градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус двух - плюс трех градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки в минус два градуса.