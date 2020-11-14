Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение запрета работы в ночное время

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Более 40 заведений в центре Москвы проверили на соблюдение указа мэра столицы о запрете работы в ночное время. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Голубев.

"Сегодня инспекторы ОАТИ совместно с представителями полиции и департамента торговли Москвы провели обследование ряда заведений центральной части города на ул. Рождественка, ул. Лубянка, ул. Кузнецкий Мост, на Болотной набережной и в районе Патриарших прудов на предмет соблюдения требований указа мэра Москвы №107, в частности, проверялась работа ночных клубов, баров и ресторанов после 23:00", - сказал Голубев.

По его словам, были выявлены нарушения и обслуживание клиентов после установленного для закрытия времени. Он отметил, что после разъяснительной беседы клиентов рассчитали, заведения были закрыты.

"В дальнейшем такие мероприятия будут продолжаться", - добавил Голубев.

В Москве с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в заведениях общественного питания, в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 до 6:00. Вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно.