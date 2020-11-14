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Реконструкция двух набережных на северо-западе Москвы начнется в 2021 году

В городе реконструируют Шелепихинскую и Карамышевскую набережные

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Работы по реконструкции Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда и Карамышевской набережной до Живописного моста начнутся в 2021 году в Москве. Об этом сообщил журналистам в субботу заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Мы планируем в следующем году уже активно приступить к реконструкции Шелепихинской набережной. Фактически, это участок от Третьего транспортного кольца до 3-го Силикатного проезда. Карамышевская набережная - от 3-го Силикатного проезда до Живописного моста будет следующим этапом. Сейчас она находится в проектировании. Где-то в 2021 году мы будем готовы приступать к работам и на Карамышевской набережной", - сказал Бочкарев.

Он отметил, что на Карамышевской набережной планируется создать вертолетную площадку для городской больницы №67.

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