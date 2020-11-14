Станцию "Ховрино" Октябрьской железной дороги переименовали в "Грачевскую"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Железнодорожную станцию "Ховрино" на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги переименовали в "Грачевскую". Об этом сообщается в субботу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Существующая платформа Ленинградского направления получила новое название - "Грачевская" - по названию расположенной рядом усадьбы Грачёвка. Уже на следующей неделе это название зазвучит в поездах, будет внесено в билетные автоматы и мобильные приложения. Также мы заменим навигационные элементы", - сообщается в публикации.

Новое имя для платформы определили участники голосования на едином транспортном портале Москвы.

Ранее сообщалось, что железнодорожную платформу "Ховрино-2", которая войдет в состав единого транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с одноименной станцией метро и международным автовокзалом, планируют ввести в эксплуатацию до конца года.

"Название Ховрино перейдет новому остановочному пункту (станции МЦД-3), который откроется до конца года и станет частью крупного транспортного хаба на севере Москвы. Здесь появится удобная пересадка на метро "Ховрино" и автовокзал "Северные ворота". Дорога займет всего пять минут", - заключается в публикации.

В ноябре 2019 года открыли движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцово до Лобни и от Нахабино до Подольска. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово.