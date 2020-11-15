В поселке Внуково легковая машина упала в пруд с моста

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Легковая машина упала с моста в Пыхтинский пруд в поселке Внуково, предположительно, в салоне могут быть два человека. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу: 1-я Рейсовая улица в районе Пыхтинского моста легковой автомобиль упал в пруд. Предположительно, в машине могут находиться два человека", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия и судьба людей устанавливаются.

Информацию о происшествии ТАСС также подтвердили в пресс-службе столичного ГУ МВД России. "В 05:45 на 1-й Рейсовой улице в районе дома 20 произошел наезд на препятствие легкового автомобиля с последующим опрокидыванием его в воду. На месте работают сотрудники экстренных служб", - сказал собеседник агентства.

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