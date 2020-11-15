Цикл онлайн-экскурсий по музеям запустят на платформе #Москвастобой

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Онлайн-экскурсии по столичным музеям запустят 18 ноября на платформе #Москвастобой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Познавательные онлайн-туры по столичным музеям стартуют 18 ноября на медиаплатформе #Москвастобой. Их проведут профессиональные гиды. Всех желающих приглашают познакомиться с временными выставками и постоянными экспозициями. Предварительная регистрация для этого не нужна", - говорится в сообщении.

Просьбу поддержать их интерактивные проекты на городских ресурсах, в том числе в формате прямых трансляций, высказали представители московских музеев на онлайн-встрече с заместителем мэра Москвы Натальей Сергуниной.

#Москвастобой - специальный онлайн-проект, запущенный столичным Комитетом по туризму в марте этого года. На сайте публикуются лекции, театральные постановки, литературные чтения, онлайн-экскурсии, кулинарные шоу, модные показы и многое другое. Пользователям доступно более 600 видеоматериалов, в том числе виртуальные прогулки, мастер-классы, шоу. Для иностранных пользователей есть англоязычная версия проекта - #Moscowwithyou.