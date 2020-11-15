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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 219 пациентов с коронавирусом

На ИВЛ в столице находятся 379 человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московские врачи госпитализировали за сутки 1 219 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"В столице подтвержден 6 271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 13,5% среди заболевших - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

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