В Москве за сутки госпитализировали 1 219 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Московские врачи госпитализировали за сутки 1 219 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В столице подтвержден 6 271 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 219 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 379 человек", - говорится в сообщении.

По данным штаба, 13,5% среди заболевших - дети, 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,4% - от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,3% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.