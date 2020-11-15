Проверка более 30 заведений в центре Москвы выявила единичные нарушения режима работы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) во время проверки более 30 заведений в Москве выявили единичные нарушения запрета на работу после 23:00, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"ОАТИ проверило рестораны Bamboo bar, Sixty, Birds, Ruski и караоке City voice. Более 30 заведений на Арбате и в "Москва-Сити" проверили на соблюдение запрета работы в ночное время. Выявлены единичные случаи нарушений", - говорится в сообщении.

По данным штаба, сотрудники провели разъяснительные беседы, после чего заведения прекратили работу.

С 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в Москве усилены меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, с 23:00 до 06:00 в городе запрещена работа кафе и ресторанов, ночных клубов. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.