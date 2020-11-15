Собянин: более 1 млн медснимков обследовали в Москве с помощью искусственного интеллекта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты в Москве с помощью технологии искусственного интеллекта проанализировали более 1 млн медицинских снимков. Об этом в воскресенье сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в Instagram.

"В феврале этого года мы начали эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для анализа медицинских изображений. Это результаты КТ [компьютерной томографии], рентгеновских снимков, флюорографии и маммографии. На сегодняшний день ИИ проанализировал больше миллиона снимков и стал незаменимым помощником в диагностике #covid19, болезней легких и рака молочной железы", - написал мэр.

Он добавил, что снимки автоматически загружаются в единый радиологический инфосервис и параллельно анализируются алгоритмами искусственного интеллекта. Рентгенологи получают исходное изображение и результаты анализа в течение 10 минут.

"Врачи говорят, что ИИ снижает рутинную нагрузку и помогает обнаружить неочевидные детали на снимках. В итоге повышается качество диагностики. Итоги эксперимента подведем в 2021 году. Но уже сейчас понятно, что ИИ незаменим, и мы вовремя его внедрили - прямо перед началом пандемии в Москве", - написал Собянин.