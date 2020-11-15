Проект станции метро "Савеловская" получил серебро на международном фестивале

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Проект московской станции метро "Савеловская" завоевал серебро на международном архитектурном фестивале "Зодчество 2020". Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Проект станции метро "Савеловская" получил серебро международного архитектурного фестиваля "Зодчество 2020" в номинации "промышленная архитектура и инфраструктурные объекты", а проект реконструкции Единого диспетчерского центра мосметро взял диплом Союза архитекторов России в той же категории", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, конкуренты были самые достойные. "Конструкторско-технологический центр ГК "Калашников", комплекс зданий Балаклавской и Таврической ТЭС и другие. Жюри выбрали наши проекты среди 44 других - спасибо коллегам за такое признание", - отмечается в сообщении.

Единый диспетчерский центр находится на Дмитровском шоссе в отреставрированном здании бывшего кинотеатра "Ереван". В нем сочетаются технологии и традиция - на здании можно увидеть новейший медиафасад, а внутри отреставрировали советское мозаичное панно.