В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" планируют ввести QR-коды

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Администрация Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" в Москве приняла решение ввести QR-коды для посетителей из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье директор сада Алексей Ретеюм.

"На данный момент в Москве ввод системы QR-кодов носит рекомендательный характер. Однако мы планируем ввести эту систему для посетителей и у нас. Нужно понимать, что это не самый быстрый процесс, так как это требует некоторых технических приготовлений", - сказал Ретеюм, отметив, что решение о дате введения QR-кодов будет принято в ближайшее время.

"На данный момент ботанический сад открыт для посетителей. Все временные экспозиции у нас закрыты, для посетителей работают только постоянные выставки", - добавил Ретеюм.

О системе и ограничениях

Система чекинов была введена в ночных заведениях Москвы 19 октября, с 5 ноября она была распространена в зданиях правительства столицы, а с 12 во всех городских префектурах и управах. Власти рекомендовали использовать систему регистрации всем организациям, деятельность которых связана с личным присутствием граждан, как для посетителей, так и для сотрудников.

Для ночных клубов, баров и ресторанов внедрение системы QR-кодов было обязательным. С 13 ноября по 15 января работу любых развлекательных заведений Москвы с 23:00 мск до 06:00 мск запретили.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел ряд других профилактических мер, в том числе до конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу.