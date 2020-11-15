Более 30 нарушителей масочного режима выявили 15 ноября в ТЦ на севере Москвы

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Более 30 нарушителей перчаточно-масочного режима выявлены в торговых центрах на севере Москвы в ходе рейдов 15 ноября. Об этом сообщил журналистам главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Сергей Тельнов.

"Сегодня сотрудниками ОАТИ совместно с полицией проведено обследование нескольких торговых центов на территории северного административного округа на предмет соблюдения гражданами масочно-перчаточного режима. В результате обследования выявлено 33 нарушения, по данному факту составлены протоколы об административной ответственности по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы. Данная статья предусматривает штраф в размере 4 тыс. руб.", - сказал Тельнов.

Он уточнил, что рейды проводились в ТЦ "Метрополис", "Галерея Аэропорт" и ТРЦ "XL".