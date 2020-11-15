В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" завершился осенний фестиваль цветов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Осенний фестиваль цветов и тыкв завершился в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщил ТАСС в воскресенье директор сада Алексей Ретеюм.

"Сегодня мы завершили работу нашего ежегодного осеннего фестиваля цветов и тыкв <...> В этом году фестиваль посетили десятки тысяч человек", - сказал Ретеюм, добавив, что на фестивале было представлено свыше 50 самых эффектных, новых, модных и редких сортов хризантем всевозможных оттенков, размеров и форм.

"Эти хризантемы были выведены в Голландии и привезены сюда специально на открытие, которое состоялось 12 сентября. И для нас огромный подарок, что 7,5 тыс. растений были подарены нам для этого фестиваля", - отметил Ретеюм.

В ходе фестиваля также была торжественно вскрыта одна из самых большие тыкв, которую вырастили в России в 2020 году. Семена тыквы были разыграны и подарены посетителям.