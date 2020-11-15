Музей космонавтики в Москве приостановил работу до 15 января

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве временно приостановил работу до 15 января. Такое решение было принято в связи с эпидемиологической обстановкой в столице, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе музея.

"В связи с эпидемиологической ситуацией и согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина N107-УМ от 10 ноября 2020 г. до 15 января 2021 года Музей космонавтики и Дом-музей академика С.П.Королева будут закрыты для посещения. Все наши мероприятия мы будем проводить до этого момента в онлайн-режиме", - сказали в учреждении.

По данным пресс-службы, для пользователей доступно музейное телевидение. Оно запущено на официальном сайте музея.

"Также на странице канала уже можно посмотреть выпуски программы "Космос, любовь моя" - интервью с легендарными космонавтами, работниками ракетно-космической отрасли и другими Героями космоса", - заключили в пресс-службе.

Об ограничениях

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".

В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Ранее мэр ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. До конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды.