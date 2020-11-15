Москонцерт начнет возврат денег за билеты на отмененные мероприятия с 16 ноября

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Москонцерт с 16 ноября откроет кассу для возврата денежных средств за мероприятия, отмененные из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе учреждения.

"С понедельника, 16 ноября, мы начнем возврат денежных средств нашим посетителям за все купленные ранее билеты на отмененные мероприятия в октябре и ноябре. Возврат будет осуществляться только через кассу, при себе необходимо будет иметь паспорт и билет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что предварительно необходимо позвонить в учреждение и записаться для получения данной услуги. Звонки будут приниматься по телефону: +7 (495) 621-00-22.

На данный момент учреждение продолжает работать согласно всем установленным правилам безопасности.

"Всем посетителям на входе бесконтактно измеряют температуру. Также приобрести билеты на мероприятия можно только в онлайн-формате. Мы продаем электронные билеты в которых уже встроены QR-коды", - заключили в пресс-службе.

Об ограничениях

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти".

В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Ранее мэр ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. До конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды.