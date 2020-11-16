Синоптики сообщили, что москвичей ожидает солнечная погода на этой неделе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Радостная погода" ожидается в Москве в течение недели: много солнца, преимущественно без осадков и температура воздуха близка к норме. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Прогноз таков, что погода на следующей неделе будет приятной и радостной, потому что при антициклоне, который будет определять погоду в Москве, будет много солнца. Кроме того, неделя будет сухой, преимущественно без осадков", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура воздуха в течение недели будет близка к климатической норме, а атмосферное давление, напротив, будет очень высоким, показатели могут быть близки к рекордным, так как оно будет выше нормы на 18-20 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, в понедельник и вторник днем в Москве ожидается 3-1 градус мороза, в среду - до 2 градусов мороза, в четверг - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в пятницу - от 0 до 5 градусов тепла, в субботу - от 1 градуса мороза - до 4 градусов тепла.