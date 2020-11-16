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Облачная погода и до 3 градусов мороза ожидаются в Москве 16 ноября

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и до минус 3 градусов ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от минус 3 до минус 1 градуса, ночью столбики термометров могут опуститься до 7 градусов мороза.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит около 762 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура воздуха будет колебаться от минус 5 до нуля градусов. В ночь на вторник она может опуститься до минус 10 градусов.

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