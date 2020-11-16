Почти 300 медорганизаций Москвы участвуют в эксперименте по внедрению ИИ

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект активно применяют в Москве для диагностики различных заболеваний по результатам рентгенологических исследований, в эксперименте по использованию новых технологий принимают участие почти 300 медицинских организаций города. Об этом сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Год назад в городе начали эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в систему столичного здравоохранения. Цель - увеличить точность диагностики и снизить нагрузку на персонал.

"Мы пошли по модели открытых инноваций, то есть мы сами не разрабатываем системы компьютерного зрения, а вовлекаем разработчиков, прорабатываем сценарии применения этих систем в клинической практике, интегрируем эти решения с нашим сервисом ЕРИС ЕМИАС, далее проверяем сервисы на точность и необходимый функционал по специальной методике - и доводим проверенные и удовлетворяющие нашим требованиям сервисы до интерфейса врача. Сегодня в эксперименте принимает участие 21 компания, которые уже предложили 38 сервисов в области ИИ. <...> В проекте сегодня участвуют почти 300 медорганизаций города, более 500 врачей-рентгенологов оценивают работу новых инструментов и дают обратную связь", - сказала Ракова.

По ее словам, власти планируют сделать использование технологий искусственного интеллекта нормой для городского здравоохранения. Уже сегодня в среднем при помощи ИИ-технологий обрабатывается около 4,5 тыс. лучевых исследований в день.

В медицинских организациях искусственный интеллект, интегрированный в радиологический информационный сервис ЕМИАС, анализирует несколько видов лучевых исследований - компьютерную томографию, рентгенодиагностику, маммографию и флюорографию. Эти исследования применяются для диагностики пневмонии, рака легкого и других легочных патологий, рака молочной железы, а также для выявления COVID-19.

Мнение специалистов

"Сегодня все врачи, которые используют в своей работе результаты рентгенологических исследований, получают как оригинальные изображения, так и изображения, обработанные с помощью искусственного интеллекта. Снимки поступают в базу спустя несколько минут после того, как были сделаны. База включает миллионы изображений и постоянно пополняется. Инструменты автоматизации позволяют значительно снизить степень рутинной нагрузки на врача, помогают в обнаружении неочевидных деталей, выступают как дополнительный гарант защиты от ошибки", - добавил директор Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Сергей Морозов.

По его словам, в конечном итоге это позволяет повысить качество диагностики, выявлять заболевания на ранней стадии, что способствует улучшению эффективности терапии.

Как отмечают специалисты, такой подход особенно актуален при большом потоке исследований - например, в условиях сезонных всплесков заболеваний или при реализации скрининговых программ.