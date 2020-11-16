Чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет в Москве 16-20 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2020" начался в понедельник в Москве, он проходит в очно-дистанционном формате, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"В столице стартовал VI Московский чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2020". Он проходит с 16 по 20 ноября в очно-дистанционном формате. Победители представят Москву на VI Национальном чемпионате, который пройдет с 23 по 29 ноября", - говорится в сообщении.

В региональном этапе примут участие 885 победителей отборочного тура, большая часть из них - студенты (375 человек) и школьники (365 человек). Еще 145 участников чемпионата - уже состоявшиеся специалисты. Конкурсанты будут соревноваться по 74 компетенциям в разных сферах, среди них - IT-технологии, медицина, промышленность, экономика и финансы, сфера услуг и питание, декоративно-прикладное искусство.

Отмечается, что участники будут выполнять задания на 29 отдельных площадках без очного общения с конкурсантами по другим компетенциям и зрителями. Наблюдать за соревнованиями и поддерживать конкурсантов можно будет во время онлайн-трансляций на сайте чемпионата "Абилимпикс". Площадками для соревнований станут 27 колледжей Москвы, а также Международный центр подготовки и развития массажистов и Институт косметологии, эстетической медицины и визажного искусства (Дом русской косметики). На площадках будут присутствовать и оценивать результаты 400 экспертов, более половины из которых работодатели Москвы.

"Помогут провести чемпионат 300 волонтеров - учащиеся московских колледжей и молодежный совет учебного центра "Профессионал". В этом году добровольцы будут участвовать в регистрации участников и организации логистики по площадкам, а также помогут следить за соблюдением мер профилактики распространения коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.

Чемпионат "Абилимпикс" проводится ежегодно для профессионального развития людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками отборочного этапа, который прошел в Москве с 12 октября по 13 ноября, стали 1 650 человек. В Москве работодатели становятся экспертами соревнований, это помогает в трудоустройстве конкурсантов.