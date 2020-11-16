В проекте бюджета Депздрава Москвы 11 млрд рублей выделено на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Порядка 11 млрд рублей предусмотрено в проекте бюджета столичного департамента здравоохранения в 2021 году на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил в понедельник во время заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"В 2021 году на эти цели предусмотрено почти 11 млрд рублей, в том числе 10 млрд - это вакцинация. Уровень развития инфраструктуры, ресурсообеспечения и наша готовность к последующим эпизодам или периодам развития коронавирусной инфекции - она совершенно сегодня другая, в том числе и потому, что мы закупили большое количество оборудования в отделения реанимации - это ИВЛ, мониторы, ИКМО-оборудование, насосные инструкции и так далее. <...> Многие вещи по обеспечению мероприятий борьбы с коронавирусной инфекцией с 1 января погружаются в тариф ОМС, который в этом году мы значительно увеличили, он достигает 250 тыс. за одного больного. Этих денег вполне достаточно, чтобы мы достойно встретили последующие периоды, если они будут", - сказал Хрипун.

Он добавил, что столичная система здравоохранения имеет серьезный запас трехмесячной прочности, в том числе по обеспечению средств индивидуальной защиты и наличию лекарственных средств, реагентов для тестирования ПЦР- и ИФА-диагностики. По его словам, в 2020 году столичный департамент потратил около 50 млрд рублей на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"В проекте бюджета 2021 года расходы на приобретение вакцин составят 12,7 млрд [рублей], что выше 2020 года. Из них примерно 10 млрд [рублей], чуть меньше, - это вакцинация от коронавирусной инфекции, деньги, которые заложены в 2021 году", - сказал Хрипун.

Как уточнил замруководителя департамента финансов города Москвы Александр Дукачев, финансовое обеспечение государственной программы "Столичное здравоохранение" за счет средств бюджета города на 2021 год составит 447,1 млрд рублей, что на 11,8% больше средств 2020 года. При этом на 2021-2023 годы расходы бюджета Москвы на финансирование этой программы предусмотрены на уровне в почти 1,3 трлн рублей. "С учетом средств московского фонда ОМС в 2021 году объем расходов составит 741,9 млрд рублей", - добавил Дукачев.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы столичного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 годах доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей.