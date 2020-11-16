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Пандемия COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1 217 пациентов с коронавирусом

На ИВЛ находятся 373 человека

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Всего в Москве за последние сутки было выявлено 6 360 новых случаев заражения коронавирусом, 1 217 человек были госпитализированы. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В столице подтвержден 6 360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 1 217 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 373 человека", - сказали в штабе.

Там уточнили, что 18,4% среди заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% - от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,2% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно. В общественных местах необходимо носить маски и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
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