В Москве врачи выезжают на дом к пациентам с коронавирусом около 22 тыс. раз в день

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Врачи в Москве ежедневно совершают порядка 22 тыс. выездов к пациентам с коронавирусом, которые проходят лечение на дому. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Ситуация достаточно напряженная: мы каждый день получаем положительные ПЦР-тесты [на коронавирус] у более 6 тыс. человек, в течение суток появляется результат в информационной системе, мы дважды в сутки выгружаем эту информацию <...> Помимо этого есть вызовы к тем, у кого уже врач был, у кого есть ухудшение состояния. Каждый день не менее 22 тыс. выездов на дом мы делаем, это я еще не беру во внимание телемедицину, 350 операторов сидят и постоянно звонят, в том числе тем, у кого пневмония обнаружилась в КТ-центре, и они сидят дома", - сказал Хрипун.

Он добавил, что зачастую врачи, приезжая на вызов к пациенту с ОРВИ, обнаруживают у него коронавирус. "В 90-95% врач приходит [на дом по вызову] сейчас. Да, иногда приходится звонить в поликлинику и второй раз, и подождать ответа, и подождать врача. Просто напряженная ситуация. Но врач приходит, и приходит с лекарством, и, если нужно, направляет в КТ-центр: просто скорую вызывает, и человека везут туда", - сказал Хрипун.

Как сообщала в интервью ТАСС 6 ноября заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, в Москве сейчас заняты около 70% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего в Москве к настоящему моменту развернуто свыше 15 тыс. коек. Заммэра подчеркнула, что при этом в городе в полном объеме сохранен плановый прием больных в клиники, сейчас он достигает 80% от аналогичного периода 2019 года, а показатели экстренной "нековидной" помощи уже превышают уровень прошлого года.

"Мы около 1,5 тыс. врачей наняли в поликлиники в этом году на эти цели. Постепенно добираем по мере выхода из капремонта [поликлиник] еще 500 врачей узких специальностей. Мы привлекаем и тех сотрудников наших санаториев, больниц, которые не связаны с оказанием экстренной помощи, чтобы заводить их в амбулаторное звено и улучшить доступность", - сказал Хрипун.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве 15 ноября сообщил, что в столице подтверждены 6 360 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализированы 1 217 пациентов с COVID-19, на ИВЛ в больницах Москвы находятся 373 человека. Там отметили, что 18,4% заболевших - дети, 42,1% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% - от 46 до 65 лет, еще 9,4% - от 66 до 79 лет. Также 3,2% заболевших составляют люди старше 80 лет.