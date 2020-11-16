Выставка "Что помнит Красная площадь о войне" стала самой популярной на портале "Я дома"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Специалисты составили список наиболее популярных онлайн-выставок на портале "Я дома". На первом месте среди экспозиций на военную тематику - выставка "Что помнит Красная площадь о войне?", сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Главархива.

"С мая этого года на портале "Я дома" Главархив и центры госуслуг "Мои документы" начали открывать выставки в рамках проекта "Москва - с заботой об истории". Все выставки можно разделить на те, которые посвящены военному времени, и те, которые рассказывают о мирной жизни. Самой популярной экспозицией на военную тематику стала онлайн-выставка "Что помнит Красная площадь о войне?", которая открылась в преддверии 9 мая 2020 года. Здесь размещены кадры с парадов Победы 9 мая и 24 июня 1945 года из фондов архива, поздравительные письма и послания москвичей, данные о численности войск, количестве орудий и участников парадов на Красной площади", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в тематическом блоке о мирной жизни москвичей лидером стала выставка "Создание семьи". Она рассказывает о свадебных и семейных традициях нашей страны в разные годы.

"На странице "Москва - с заботой об истории" портала "Я дома" есть "Архив выставок", где можно ознакомиться со всеми экспозициями, доступными в формате онлайн. Сейчас там расположены шесть выставок. Три из них посвящены военному периоду, а остальные знакомят с традициями создания семьи и историей развития системы образования в нашей стране", - рассказали в пресс-службе.

Материалы каждой выставки поделены на разделы, которые знакомят с событиями, историями москвичей и фотографиями того периода. Во вкладке "Это интересно" размещены уникальные факты, передающие образ жизни и традиции разных времен нашей истории. В разделе "Истории москвичей" пользователи могут познакомиться с рассказами горожан.