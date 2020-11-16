В Московской усадьбе Деда Мороза откроется "Тропа сказок"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. "Тропу сказок" для гостей Московской усадьбы Деда Мороза отроют с 18 ноября. Всего на ней будет представлено более 60 фигур из различных детских сказок. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе Московской усадьбы Деда Мороза.

"На "Тропе сказок" расположено 65 скульптур героев из всеми известных произведений: "Волшебник изумрудного города", "Алиса в стране чудес", "Щелкунчик и мышиный король", "Золушка", "12 месяцев" и "Елка". Все фигуры изготовлены по уникальной запатентованной технологии художественной лепки из бетона и соответствуют санитарно-эпидемиологическим и пожарным нормам. Красочные фигуры демонстрируют этюды из детских сказок и погружают в атмосферу детства и волшебства. Для гостей "Тропа сказок" откроется с 18 ноября", - рассказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, скульптурные композиции сказочных персонажей также будут задействованы, как элементы обучающих квестов. Прогулка по тропе, как и посещение усадьбы Деда Мороза, бесплатная для всех желающих.

"Но если наши юные гости захотят узнать ранее неизвестные факты о любимых сказках, а также стать участниками необыкновенной новогодней истории, то можно присоединиться к уникальной экскурсионно-интерактивной программе. Ее проведет для вас никто иной, как самый верный помощник Дедушки Мороза Снеговик-Почтовик. В конце экскурсии дети непременно встретятся с главным зимним волшебником, который всегда рад новым гостям", - рассказал собеседник агентства.

К открытию, 18 ноября здесь будет высажено 550 деревьев, среди которых ель, ольха, можжевельник, боярышник, спирея и другие многолетние зеленые культуры. Более 30 уличных фонарей и 18 декоративных скамеек и урн сделают прогулки максимально комфортными в любое время суток.