Водителям в Москве не рекомендуется выезжать на летней резине из-за гололедицы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Автомобилистам следует быть особенно внимательными и не выезжать на летней резине из-за гололедицы на дорогах Москвы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы рекомендует водителям не выезжать на дороги на летней резине. В столице зафиксированы минусовые температуры - от минус одного до минус трех градусов, местами небольшой снег и гололедица. В таких условиях летние шины не смогут обеспечить хорошее сцепление с асфальтом, и шансы попасть в ДТП возрастут", - сообщили в пресс-службе.

Также в ЦОДД рекомендовали водителям при незначительных ДТП использовать европротоколы, чтобы не осложнять движение и не подвергать опасности себя и других участников дорожного движения, ожидая прибытия инспекторов.

"Просим автомобилистов быть аккуратными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Особенно внимательными необходимо быть при проезде мостов, эстакад, изгибающихся дугой надземных путепроводов, а также в местах, где количество полос уменьшается", - заключили в ЦОДД.