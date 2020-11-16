Новогоднюю программу в усадьбе Деда Мороза в Москве запустят с 21 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новогодние экскурсии для детей начнут проводить в московской усадьбе Деда Мороза с 21 ноября. Все мероприятия будут организованы с соблюдением мер безопасности, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе учреждения.

"В этом году московской усадьбе Деда Мороза исполняется 15 лет. Новая юбилейная программа порадует гостей всех возрастов. Первые экскурсии для детей будут запущены 21 ноября", - рассказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, в этом году для детей подготовили новую программу экскурсий. Например, интерактив "Новогодний переполох", во время которого участники помогут Деду Морозу подготовиться к Новому году. Особой гордостью сотрудников усадьбы Деда Мороза стала волшебная "Тропа Сказок". Посетители смогут увидеть уникальные скульптурные композиции, переносящие в атмосферу любимых детских сказок: "12 месяцев", "Алиса в стране чудес", "Волшебник изумрудного города", "Золушка", "Щелкунчик", и станут участниками незабываемого приключения.

"В ходе сказочного квеста гости узнают о легендах, связанных со сказочными персонажами, смогут принять участие в веселых конкурсах и проверят себя на знание сказок и их героев. После активных экскурсий можно будет отдохнуть в кафе "У Деда Мороза": согреться теплым чаем с горячими фирменными пирожками и поделиться друг с другом впечатлениями", - рассказали в пресс-службе.

По данным учреждения, в этом году московская усадьба Деда Мороза также может организовать доставку подарков с помощью специальной курьерской службы снеговичков-почтовичков. "А все мероприятия у нас будут проходить с соблюдением правил безопасности. Дед Мороз и его команда заботятся о здоровье гостей усадьбы, поэтому очень важно использовать маски и перчатки, находясь на территории. Сотрудники будут проводить обработку в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.

Приобрести билеты на экскурсии можно будет только в онлайн-формате. В этом году максимальное количество детей и взрослых в экскурсионной группе составит 25. Усадьба Деда Мороза открылась в 2005 году на территории парка Кузьминки и с тех пор круглый год радует жителей и гостей столицы. Ежегодно разнообразные интерактивные программы посещают более 500 тыс. человек.