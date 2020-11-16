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Пандемия COVID-19

Коронавирус в среднем ежедневно выявляют почти у 70 учителей Москвы

Заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев отметил, что с 1 по 15 ноября поступили сведения о 180 заболевших сотрудниках, из них 67 человек - учителя

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Почти у 70 московских учителей выявляли коронавирус ежедневно на протяжении двух последних недель. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев.

"Взаимодействуем с системой здравоохранения. В среднем ежедневно, по наблюдениям за последние две недели с 1 по 15 ноября, мы получаем сведения о заболевших 180 сотрудниках, из них 67 человек - учителя", - сказал Молев, отвечая на вопрос о целесообразности перевода учащихся на дистанционный формат обучения.

Школьники 6-11 классов с 19 октября на две недели перешли в дистанционный режим обучения, позже мэр столицы Сергей Собянин продлил его до 8 ноября, а затем до 22 ноября. При этом ученики 1-5 классов вернулись в школы после каникул и возобновили обучение в очном режиме. Кроме того, были временно закрыты учреждения дополнительного образования.

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