В Москве могут пересмотреть критерии выплат за развитие электронной школы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Критерии выплат за развитие Московской электронной школы могут пересмотреть, при этом претендовать на гранты за развитие МЭШ могут все участвующие в этом педагоги. а не только школьные учителя. Об этом сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Мы сейчас пересматриваем подходы и принципы к выплатам за развитие Московской электронной школы, уточняем критерии, по которым будет это выплачиваться. Хочу обратить внимание, что существует еще и система грантов за разработку контента Московской электронной школы, и претендентами на получение этих грантов может быть любой желающий, не только педагог, который создаст качественный и востребованный контент для Московской электронной школы, которым будут пользоваться ", - сказал Молотков, отвечая на вопрос, планируется ли выплачивать надбавку всем педагогам, работающим над развитием МЭШ, а не только школьным учителям. Он не уточнил, какие именно критерии предстоит пересмотреть.

Ранее он сообщил, что в проекте бюджета Москвы предусмотрены средства на дополнительное поощрение педагогических работников, в том числе выплаты городской надбавки за активное участие в развитии Московской электронной школы.

Глава столичного департамент уточнил, что около 9,7 млрд рублей предусмотрено в городской казне на выплату надбавки педагогам за активное участие в развитии Московской электронной школы. В этом году ее получают 56,5 тыс. учителей, в будущем году ожидается увеличение их числа до 62 тыс.