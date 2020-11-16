В школах Москвы со следующего года откроют медиаклассы при поддержке СМИ и вузов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Предпрофессиональные медиаклассы планируют открыть в школах Москвы с 1 января 2021 года, сообщил в понедельник в ходе заседания комиссии Мосгордумы по образованию руководитель столичного департамента образования и науки Александр Молотков.

"Понимая, что большое количество ребят нацелены на гуманитарную сферу, с 1 января у нас запускается новое направление, которое называется "медиакласс". Это класс, который мы начинаем реализовывать и с профильными вузами, с серьезной гуманитарной составляющей, это проект, который реализуется с ведущими средствами массовой информации, площадкой для отработки практических навыков. В общем-то это такой шаг и возможность для ребят, которые нацелены на гуманитарную составляющую, проекты, приобщиться к предпрофессиональному образованию", - сказал Молотков, отвечая на вопрос, планируется ли открывать гуманитарные классы в учреждениях среднего и общего образования.

Он также напомнил, что в 2020-2021 учебном году в столичных школах реализуется новый городской проект предпрофессионального образования "Академический (научно-технологический) класс в московской школе" по направлению "Предпринимательство".

"Даже сейчас есть в числе предпрофессиональных наших классов гуманитарные классы. Речь идет о новом педагогическом классе, речь идет о новом направлении, о предпринимательском классе, который с этого года реализуется в рамках академического класса, - это направление предпринимательства, и это не совсем про точные науки", - добавил Молотков.