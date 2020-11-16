Температуру в системе отопления домов Москвы повысили из-за заморозков

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Коммунальщики повысили температуру в системе отопления столичных домов в связи с заморозками в Москве. Об этом сообщается в понедельник на официальной странице МОЭК в соцсети Facebook.

"Сегодня утром на фоне начинающегося похолодания МОЭК повысил температуру теплоносителя в магистральных сетях до 90-92 градусов (температурный график для -2 [градусов]). По прогнозу, завтра, 17 ноября, похолодает до минус 5, минус 4 градусов, и температура теплоносителя в городской системе теплоснабжения составит уже 95-97 градусов", - говорится в публикации.

Уточняется, что задания на изменение режимов выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме.

"При недостаточном отоплении в квартире следует сначала обратиться в свою управляющую компанию для настройки внутридомовой системы по телефону 8 (495) 539-5353. Причиной недостаточного прогрева батарей в доме также может стать автоматический узел управления (АУУ), установленный в доме вашей управляющей компанией (УК). Батареи не прогреваются, а жители ошибочно думают, что недостаточные параметры отопления выдаются со стороны МОЭК. Рекомендуем уточнить в вашей УК, не установлен ли в доме АУУ. К данному оборудованию МОЭК не имеет отношения", - сообщает МОЭК.

Также в публикации отмечается, что при необходимости москвичи могут оставить обращение в контакт-центре МОЭК по телефону 8 (495) 539-59-59 или на портале online.moek.ru.