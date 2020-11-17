Елочные базары откроют в Москве 20 декабря

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Продажа новогодних елей стартует 20 декабря во всех округах столицы, также реализацию живых новогодних деревьев планирует ряд сетевых магазинов. Кроме того, москвичи смогут выбрать новогодние деревья онлайн, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра столицы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Елочные базары планируем открыть 20 декабря, эта дата уже традиционна для их открытия на протяжении нескольких лет. Москвичи смогут приобрести к празднику как отечественные ели и сосны, привезенные из соседних регионов, так и зарубежные", - сказал Немерюк.

Он уточнил, что елочные базары будут расположены практически во всех округах и районах Москвы. Всего ожидается около 300 адресов. Немерюк подчеркнул, что все елочные базары будут работать при соблюдении требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса.

"Также будет работать елочный "онлайн-базар", его организует одна из крупнейших сетевых компаний. Доставка будет осуществляться с дарксторов (локальных складов) по всей Москве, включая Зеленоград", - заключил глава департамента торговли и услуг.

В 2019 году стоимость отечественной ели на московских базарах составляла около 700 рублей за метр, а цена импортной составляла примерно 2,5 тыс. рублей за метр.