Число умерших из-за коронавируса пациентов в Москве превысило 7,9 тыс.

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 7 933 человека, заразившихся коронавирусом. На 16 ноября в Москве было зафиксировано почти 516,6 тыс. случаев инфицирования, в общей сложности в городе вылечились около 371,9 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 54,4 млн человек, более 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 948 603 случая заражения, выздоровели 1 453 849 человек, умерли 33 489. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.