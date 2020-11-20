Ракова: время обработки вызова скорой помощи в Москве за 10 лет сократилось втрое

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Время обработки вызова московской скорой медицинской помощи сократилось в три раза за 10 лет благодаря цифровым технологиям. Об этом сообщила в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, внедрение цифровых технологий в работу столичной скорой помощи - один из приоритетов властей Москвы в сфере здравоохранения. Специалисты Единого городского диспетчерского центра, куда поступают все звонки от граждан по номеру "103" и от службы "112", работают по специальным алгоритмам опроса с применением искусственного интеллекта. Он учитывает все поводы, с которыми только могут обратиться в скорую помощь. Ранее четко выстроенного стандартизированного процесса не было - диспетчеры определяли повод к вызову, основываясь на личном клиническом опыте без "подсказок".

"Сейчас специалисты задают вопросы согласно разработанному алгоритму и ставят отметки в системе напротив нужного ответа. Далее данные уходят в информационную систему, где происходит оценка жалоб: система анализирует сведения в режиме онлайн с применением искусственного интеллекта, затем выдает повод - экстренный или неотложный. Такой сервис позволил за 10 лет сократить время обработки вызовов и время направления бригад до пациентов в 3 раза. Раньше процесс занимал 5-6 минут, то сегодня - не более 2 минут", - сказала Ракова.

Она уточнила, что таких результатов удалось добиться благодаря медицинскому комплексу для оперативной медицинской помощи пациенту, находящемуся вне зоны медицинской организации. Этот комплекс был разработан и запатентован стацией скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова.

"Мы первые, кто смог разработать и запатентовать такое важное для горожан медицинское изобретение. Сегодня мы можем с уверенностью говорить, что искусственный интеллект, интегрированный в процессы управления алгоритмами опроса, значительно сократил время обработки вызовов "103" и от службы "112" и время направления бригад до пациентов, а также улучшил качество предоставляемой медицинской помощи", - добавил главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Плавунов.

Благодаря усовершенствованной информационной системе с учетом автоматизированной функции принятия решений сегодня среднее время прибытия бригады на экстренные вызовы не превышает 11 минут, а прибытие бригад неотложной медицинской помощи составляет 50 минут. Кроме того, уже два года врачи скорой помощи передают электрокардиограммы (ЭКГ) на расшифровку по беспроводному каналу связи. Этот процесс позволяет сэкономить время и приступить к проведению лечебных мероприятий пациенту в максимально короткие сроки. Всего с начала запуска нового формата передачи данных медицинские работники московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова сделали более 1,5 млн дистанционных ЭКГ.