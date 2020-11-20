На ВДНХ завершилась подготовка к весеннему цветочному сезону 2021 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Подготовка к весеннему цветочному сезону 2021 года завершилась на ВДНХ в Москве. Всего с октября по ноябрь специалисты высадили около 763 тыс. луковичных растений, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"С октября по ноябрь 2020 года на территории ВДНХ было высажено около 763 тыс. луковичных растений. С наступлением тепла гости выставки смогут насладиться благоуханием разнообразных композиций из нарциссов, тюльпанов, крокусов, гиацинтов и других цветов", - говорится в сообщении.

Перед осенней посадкой специалисты по озеленению готовили почву. Для улучшения ее качества и структуры было использовано около 520 кубометров органических удобрений.

"Более 70% (это более полумиллиона растений) высаженных цветов - тюльпаны. На ВДНХ представлены 50 авторских и селекционных сортов. Их можно будет увидеть на Центральной аллее, около арки главного входа, павильона "Рабочий и колхозница", "Москвариума", Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других частях выставки", - отмечается в сообщении.

Также предстоящей весной тюльпаны распустятся и в составе композиции "Большая картина полей". Еще там посадили крокусы, декоративные виды лука, мускари, нарциссы и пролеску сибирскую.