Клинику "Чайка" в Москве закрыли за непредоставление информации о пациентах с COVID-19

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Московское управление Роспотребнадзора приостановило деятельность клиники "Чайка" в Москва-Сити на Пресненской набережной за непредоставление информации о пациентах с коронавирусом. Об этом журналистам в пятницу сообщила специалист-эксперт столичного управления ведомства Александра Нормова.

"Сегодня специалистами управления Роспотребнадзора по Москве была наложена мера государственного контроля в отношении клиники "Чайка" в виде временного запрета деятельности. Было установлено, что клиника провела пациентам 19 тестов на COVID-19, результаты тестов были положительными, однако данные о результатах тестов не были предоставлены в органы Роспотребнадзора. Это влечет угрозу распространения новой коронавирусной инфекции", - сказала Нормова.

По ее словам, за такое нарушение предусмотрено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 539 970 случаев заражения, из них 6 902 за последние сутки. Выздоровели 394 252 человека, умерли 8 159.