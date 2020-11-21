Первые дома по реновации на месте бывшего Черкизовского рынка построят в 2022 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Строительство первых домов по реновации на месте бывшего Черкизовского рынка в Москве планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Тот район, бывшего Черкизовского рынка, является очень важным элементом, который мы будем использовать и для жилой застройки. В том числе и создание объектов для программы реновации. Там выполняются уже подготовительные работы, а в 2022 году мы будем сдавать объекты по программе реновации в полном объеме", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что строящийся микрорайон на территории бывшего Черкизовского рынка является еще одним местом для развития территорий в пределах МКАД. Сейчас работы ведутся по плану, объем работы большой.

"На данный момент ведется строительство двух пятисекционных домов на 840 квартир, а еще на двух участках разрабатывается градостроительная документация и проекты планировки", - сказал Бочкарев.