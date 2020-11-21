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Станцию "Южный порт" в московском метро планируют начать строить через полтора года

По словам заммэра Москвы Андрея Бочкарева, власти намерены минимизировать время интеграции этой станции в общую сеть метро. В данный момент строительство находится на этапе проектирования

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Строительство станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии московского метро могут начать через полтора года. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Территория Южного порта получает свое развитие, там будут создаваться зоны деловой активности, будут строиться очень много объектов с приложением труда - офисы, жилая застройка. Там принято решение строить станцию "Южный порт" на действующей линии. Мы планируем сделать так, чтобы минимизировать время интеграции этой станции и возможного кратковременного закрытия движения. Мы пока находимся на стадии проектирования, с мэром Москвы будем в ближайшие два-три месяца обсуждать, строительство станции планируем начать где-то через полтора года", - сказал Бочкарев.

Ранее сообщалось, что 25 станций Московского метрополитена будут построены в 2021-2023 годах за счет адресно-инвестиционной программы.

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