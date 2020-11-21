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В Москве планируют открыть станцию БКЛ "Электрозаводская" в конце декабря

По словам заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева, работы на объекте находятся на финальном этапе, они должны быть выполнены в срок

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Станцию "Электрозаводская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро планируют запустить для пассажиров в конце декабря 2020 года. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"На самой станции БКЛ "Электрозаводская" ведутся финальные работы по пуско-наладке систем связи, контроля движения, обеспечения безопасности пассажиров. На поверхности у нас завершаются работы по возведению вспомогательных конструкций. Мы уже приступили к благоустройству территории и планируем к 1 декабря завершить работы эти", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что к обкатке данный объект планируют подготовить к 20 числам декабря. Все работы идут в плановом режиме.

"Графики выполняются, работы все ведутся. Мы уверены, что объект будет подготовлен к пуску с пассажирами в срок, а именно до конца текущего года", - сказал Бочкарев.

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