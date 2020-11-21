В Москве планируют завершить реконструкцию развязок на МКАД в 2022 году

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Программу реконструкции развязок на МКАД планируют полностью завершить к 2022 году. Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Осталось реконструировать пять основных развязок с МКАД. Я думаю, что в 2022 году мы все закончим реконструировать. Развязка МКАД с Волоколамским шоссе является самой критичной. Все остальные, например, развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, по интенсивности несопоставимы с крупными развязками", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе планируется сдать в конце 2021 года. Развязку с Волоколамским шоссе готовят к сдаче в этому году, этот сложный объект построен в кратчайшие сроки.

По его словам, решение по реконструкции развязки МКАД со Щелковским шоссе на данный момент не принято.