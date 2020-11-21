Бочкарев: Северо-Восточная хорда в Москве не будет проходить через Лосиный Остров

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Строители не будут затрагивать территорию столичного национального парка "Лосиный Остров" во время возведения участка Северо-Восточной хорды (СВХ), она пройдет в полосе отвода железной дороги, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Принято решение не проходить по территории Лосиного Острова, движение будет в полосе отвода железной дороги, которая всегда находилась в удручающем состоянии, а теперь будет очищена", - сказал Бочкарев.

Он добавил, что работы на данном участке уже начались. Согласно плану, строительство СВХ должно быть завершено в 2023 году, но отдельные участки постепенно начнут вводить уже в 2022 году. Заместитель мэра подчеркнул, что хорда значительно разгрузит существующую в городе дорожную сеть.

Ранее сообщалось, что к настоящему времени построено шесть из восьми участков СВХ общей протяженностью дорог 75 км. Магистраль готова на 73%. Суммарно были возведены 56 эстакад, один тоннель, один мост и 13 пешеходных переходов.

Северо-Восточная хорда свяжет новую трассу М-11 "Москва - Санкт-Петербург" с Косинской эстакадой, ее строительство планируется завершить в конце 2022 года. Фактически дорога соединит крупнейшие автомагистрали города: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе. Хорда позволит личному и общественному транспорту подъезжать к 12 транспортно-пересадочным узлам, 21 станции метро и Московского центрального кольца, а также платформам Савеловского, Ярославского и Казанского направлений Московской железной дороги. СВХ улучшит транспортную ситуацию примерно для 2,5 млн человек.