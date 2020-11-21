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Маршрутка и легковушка столкнулись на юго-востоке Москвы

По информации источника в правоохранительных органах, погиб один человек

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения маршрутки и легковой машины в столичном районе Капотня, в результате происшествия перекрыта одна полоса движения. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Во 2-м квартале Капотни, 12 произошло столкновение частного пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате ДТП один человек погиб, который находился в легковом автомобиле", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время перекрыта одна полоса для движения. На месте работают сотрудники полиции. 

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтверди факт ДТП, отметив, что полицейские начали проверку.

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